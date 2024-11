[RUMEUR] Selon Tom Henderson, Ubisoft développe son Animal Crossing-like mixé à du Minecraft [RUMEUR] Selon Tom Henderson, Ubisoft développe son Animal Crossing-like mixé à du Minecraft

Toujours très bien renseigné, Tom Henderson vient de déclarer que Ubisoft pourrait sortir de sa zone de confort pour tenter une nouvelle expérience grand public sans chercher du pleinement inédit : Alterra (nom de code), un Animal Crossing-like dans un style graphique voxel à la Minecraft. En gros, un mélange entre la sociabilité chère à la licence de Nintendo (avec des PNJ anthropomorphes), mais avec de la construction.



Et bien entendu, si chaque joueur aura sa propre petite île à développer tout en faisant plaisir aux habitants, la totalité des matériaux existants n'y seront pas présents, et il faudra aller visiter les îles de la communauté pour trouver les éléments manquants.



Toujours selon Henderson, ce projet a été mis en place à partir des restes d'un projet annulé après 4 ans de développement, et reste à voir si Alterra ira lui au bout de ses intentions.