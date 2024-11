Microsoft commence à déployer son service Cloud pour les achats individuels

Après le coup du Cloud sur PlayStation Portal de la part de Sony, c'est maintenant Microsoft qui contre-attaque sur le sujet en annonçant la mise en place d'une nouvelle étape pour son xCloud : la mise en place du Cloud Gaming pour les jeux individuels, donc pas forcément ceux inclus dans le catalogue Ultimate (bien qu'il faudra être abonné au service).Pour l'heure, la chose n'est disponible que sur TV et navigateur PC, mobile et tablette, et sera déployée l'année prochaine sur consoles Xbox (pour ceux qui ont la flemme de télécharger) et l'application dédiée sur PC.Il faudra également se contenter de 50 jeux pour le moment, dontet. Bien entendu, la liste sera élargie au fil du temps.