Xbox Nomade : les plans se mettent en place, mais il faudra faire preuve d'une grande patience

Ce qui n'allait pas au-delà du sous-entendu il y a encore quelques temps prend des allures d'officialisation d'une certaine façon : Phil Spencer a déclaré sans détour auprès de Bloomberg que la R&D Xbox planchait sur un projet de console portable, encore à l'état de divers prototypes mais il faudra encore patienter « des années » pour la voir sur le marché.



Pourquoi autant de temps ? Parce que Microsoft en est encore à sa phase d'essais et surtout d'observation du secteur, et même si rien n'est dit concrètement sur le sujet, on se doute bien que l'entreprise a davantage de chance de se tourner vers une conception façon Steam Deck et ROG Ally qu'une simple concurrente « fermée » à la Nintendo. Toute la question sera de savoir comment se différencier de concurrents où ironiquement Xbox existe déjà (rien ne vous empêche déjà de profiter du Game Pass PC sur une ROG par exemple), et on gardera dans un coin de la tête qu'une promesse pour quelque chose dans un lointain avenir peut très bien être mise sous le tapis pour x raisons.



En attendant justement, les applications Xbox sur les machines du genre continueront d'être améliorées, pendant que la firme se prépare également à s'incruster davantage sur mobile avec son propre store.