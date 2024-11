Tom Henderson : Ubisoft veut un Assassin's Creed tous les 6 mois, et ce pendant 10 ans Tom Henderson : Ubisoft veut un Assassin's Creed tous les 6 mois, et ce pendant 10 ans

Hors GAAS comme Call of, nombreux sont ceux à dire qu'il y a un évident risque de surdose à annualiser une franchise, mais Ubisoft semble bien loin de cette écoute et tant que Assassin's Creed fonctionne, autant y aller à fond et même encore plus : selon les sources de Tom Henderson, Ubisoft compterait livrer en moyenne un épisode tous les 6 mois durant les 10 prochaines années. Ah.



Alors bien sûr, ce ne sera pas un épisode central façon Shadows à chaque semestre, ce genre de titre réclamant des cycles de 3 à 4 ans (le dernier en date reste officiellement Valhalla en 2020). Mais entre deux, on sera quand même abreuver de divers jeux à moindre échelle, avec pour rappel Invictus (un jeu multi façon Fall Guys), Hexe (cet épisode prétendument sous le thème de la sorcellerie, expérience annexe façon Mirage) ou encore le fameux remake de Black Flag. Et on sent soudainement que ce ne sera pas le dernier.



Tom Henderson indique en outre que dans ses valeurs assez sûres à venir, outre le remake total de Prince of Persia : Les Sables du Temps en 2026, nous aurons Far Cry 7, le jeu d'extraction Far Cry Maverick, le remake de Rayman (mais lequel ?) ainsi qu'un tout nouveau Ghost Recon. On n'oubliera pas le remake de Splinter Cell et un certain Beyond Good & Evil 2, même si l'éditeur n'aide pas à entretenir le souvenir...