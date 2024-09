Ubisoft : nouvelle chute en bourse, et des actionnaires qui commencent à réclamer une vente Ubisoft : nouvelle chute en bourse, et des actionnaires qui commencent à réclamer une vente

Dire que le communiqué de Yves Guillemot n'a pas rassuré les actionnaires est un euphémisme : déjà proche de la zone rouge hier, le titre s'est effondré aujourd'hui de 20 % pour atteindre environ 9,3€, la pire valeur enregistrée pour l'entreprise depuis 11 ans et on se répète un véritable drame boursier quand on se souvient qu'elle était au-delà des 100€ il y a 6 ans.



Le fond spéculatif AJ Investments, qui avait déjà réclamé la tête de Yves Guillemot il y a quelques temps, monte à nouveau à la barre pour poser la demande dans une lettre ouverte (publiée par Reuters) d'une revente d'Ubisoft à un tiers ou à des sociétés de capital-investissement « à prix équitable ». AJ Investments, ce n'est certes que 1 % du capital d'Ubisoft, mais le fond obtient désormais le soutien de 10 % des actionnaires, un nombre qui peut se faire grimpant d'ici quelques semaines.