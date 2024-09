Unicorn Overlord : 1 million de ventes pour le plus gros succès de l'histoire de Vanillaware

Vanillaware aime prendre son temps pour bien faire les choses, et son public lui rend bien : après 1 million de ventes pouren environ 3 ans de carrière, ce qui était un record pour le studio, l'excellent tacticalvient de taper le même chiffre en un peu plus de 6 mois seulement.Une superbe performance, aidée il est vrai par le coup de la sortie mondiale et du nombre de supports, toujours sans l'aide du PC où le studio fait partie des rares absents.Rappelons qu'en mai dernier fut découvert une offre d'emploi donnant un premier indice sur leur prochain jeu : un action-RPG dans univers heroic-fantasy, comme des allures de retour aux sources.