Game Pass : la hausse de prix généralisée + nouvelle offre sans l'option Day One Game Pass : la hausse de prix généralisée + nouvelle offre sans l'option Day One

Les contours dressés hier soir sont désormais officiels pour tout le monde, et les changements tarifaires vont d'ailleurs encore plus loin que prévu à partir du 12 septembre 2024 pour les renouvellements et dès aujourd'hui même pour les arrivants, et il va falloir suivre sur plusieurs points.





1) Mise en place des restrictions



- Dès le 18 septembre 2024, il ne sera plus possible de cumuler au-delà de 13 mois à partir de codes et cartes cadeaux. Inutile de vous spécifier la raison.

- Sur le même sujet, les zones « à pas cher » comme l'Inde et l'Argentine vont voir leur prix augmenter drastiquement pour éviter à certains d'aller se ressourcer là-bas avec un VPN.





2) Hausse des prix



- Game Pass Core (seule une poignée de jeux + abo online) : reste à 9,99€ par mois mais voit son offre annuelle passer de 59,99 à 69,99€.



- Game Pass Standard : nouvelle offre à 14,99€ par mois (voir ci-dessous).



- Game Pass PC (offrez habituelle, EA Play et remises) : passe de 9,99 à 11,99€ par mois/



- Game Pass Ultimate (Game Pass Xbox + PC, EA Play, xCloud, remise) : 14,99 à 17,99€ par mois.





3) Arrivée de l'offre Game Pass Standard



C'est la nouveauté qui ne vient pas s'ajouter à l'équation puisque remplaçant l'ancienne offre Game Pass qui proposait le catalogue dont les jeux XGS Day One mais pas le online. Cette fois, il y a le Online et la majorité du catalogue… mais plus les jeux en Day One. Il faudra donc patienter à chaque fois, pour une perte qui vous fera économiser 3€ par mois (14,99€).





Conclusion de tout cela, si Call of Duty peut avoir son effet en plus d'un catalogue à venir plutôt attirant, Microsoft adopte la fameuse méthode (connue de tous les médias), consistant à palier le manque de croissance avec une hausse des prix pour les habitués. On l'a vu sur tous les secteurs notamment la VOD (Netflix, Prime, Disney+…), on l'a vu avec Spotify, et on peut déjà s'attendre à ce que PlayStation cède de nouveau à la tentation, étant confronté comme Xbox à une stagnation de son nombre d'abonnés depuis 2 ans malgré le succès de la PS5.