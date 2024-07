Crazy Taxi : l'orientation GAAS confirmée

Au départ simple rumeur de la part du fameux Midori, l'orientation GAAS du reboot deest pleinement confirmé par l'équipe en charge du projet, au travers de cette vidéo/interview aussi longue qu'avare en gameplay (quelques micro secondes).Le titre n'est pas encore prêt pour une véritable présentation mais le studio Sapporo se montre désormais plus clair sur ses intentions :- Environnement totalement ouvert- Très poussé sur le multi et le jeu à service- Plusieurs modes de jeu (course-poursuites, cascades, exploration…)- Personnalisation poussée du taxi- Egalement pour l'avatar (sans savoir si l'on pourra se déplacer à pied)Selon la source évoquée plus haut, l'objectif serait un lancement pour l'année fiscale 2028 (1er avril 2027 au 31 mars 2028), précédé d'un remake de l'épisode d'origine.