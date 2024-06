[Rumeur] Midori : entre remakes et reboot GAAS, SEGA patinerait avec ses ''Super GAME'' [Rumeur] Midori : entre remakes et reboot GAAS, SEGA patinerait avec ses ''Super GAME''

Insider qu'on ne présente plus, Midori (essentiellement basé sur les leaks SEGA/Atlus) revient sur les « Super Game » annoncé par SEGA qui en fait, derrière des termes « AAA », se cacherait simplement les moyens financiers mis à disposition pour transformer des licences historiques en jeux à service. Le progrès.



Pour ceux qui auraient loupé l'information, pour chacune des licences, il y aura donc la volonté d'y intégrer du multi et un certain suivi soutenu par les micro-transactions ou autres Pass, ce qui n'est pas non plus d'une grande difficulté vu le type de certaines.



Mais bon, pour ce qui en ressort cette fois :



- Les nouvelles versions GAAS de Crazy Taxi et Jet Set Radio ont de nouveau été repoussées en interne et n'arriveront désormais plus avant l'exercice fiscal 2028 (entre le 1er avril 2027 et le 31 mars 2028).

- Crazy Taxi et Jet Set Radio auront également droit à un vrai remake (du premier épisode à chaque fois) sous Unreal Engine 5 avec plusieurs améliorations… et des skins en DLC.

- Quoi qu'il arrive, SEGA compte sortir les remakes de chaque jeu précité avant les versions GAAS, afin de satisfaire le nouveau public sans décevoir les fans de la nouvelle orientation prise.

- L'inconnu demeure actuellement pour Golden Axe. Le reboot était censé sortir en 2023 et les plans marketing avaient déjà été mis en place, mais le titre a plusieurs fois été repoussé en interne avant même son principal reveal.



C'est tout, mais on remarquera surtout que SEGA semble avoir bien du mal à mettre en place son grand projet (annoncé en 2021, sans rien montrer depuis). Rappelons que sont également concernés par ces reboots Streets of Rage et Shinobi, tandis que le renseigné Tom Henderson a fait savoir que l'éditeur avait également des plans pour Panzer Dragoon, Sakura Taisen et Neon Genesis Evangelion.