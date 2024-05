Ghost of Tsushima : Director's Cut (PC) à son tour délisté dans plus de 170 pays

Le coup de gueule de la communauté PC suraura fait reculer Sony PlayStation concernant l'obligation de relier son compte PSN. Rien n'empêche en revanche une application future des règles, peut-être aussi pour cela que le titre n'a toujours pas été remis en vente sur Steam dans plus de 170 pays, et apprenez que pour anticiper un nouveau problème du genre, PlayStation n'a pris aucun risque en supprimant(16 mai) des listings de précommande Steam dans les mêmes pays.Le jeu pourra certes être pratiqué en solo sans restrictions mais il en sera autrement dès le moment où il faudra toucher au mode Légendes, et afin d'éviter un quiproquo et la vente d'un titre du coup amputé d'une partie du contenu, les territoires répertoriés par SteamDB attendront tout simplement que PlayStation daigne gonfler la bulle du PSN à travers la planète.