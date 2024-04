Xbox explore des ''opportunités'' pour accélérer le retour de la franchise Fallout Xbox explore des ''opportunités'' pour accélérer le retour de la franchise Fallout

Plus que jamais sur le devant de la scène grâce à la série TV Prime, Fallout a beau bénéficier d'un back-catalogue et d'une récente upgrade pour Fallout 4 (ayant d'ailleurs causé de nombreux bugs), reste des allures de rendez-vous loupé par l'absence de nouvel épisode dont surtout Fallout 5 qui au rythme où vont les choses ne devraient voir le jour que « durant les années 2030 ».



Mais des plans évoqués par Bethesda, donc de sortir The Elder Scrolls VI avant même de s'attarder au prochain RPG post-apo, pourraient changer selon Jez Corden, affirmant durant le dernier podcast Xbox Two que face à l'audience renouvelée de la franchise, Xbox « explorerait des opportunités » pour accélérer le retour de la franchise.



De là, à moins d'augmenter les effectifs de Bethesda (ce qui serait inutile si c'est pour licencier derrière), difficile d'imaginer une solution miracle autre que de confier le chantier à une nouvelle équipe, ou du moins pourquoi pas un nouvel épisode annexe à la New Vegas. Dans tous les cas, il sera difficile pour Obsidian de reprendre le flambeau entre Avowed et son potentiel suivi, et déjà un The Outer Worlds 2 sur le feu.