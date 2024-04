Charts Japon : le fond du gouffre

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 8 au 14 avril 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Rarement les terres premières des consoles n'ont semblé aussi triste, avec un classement software qui ne ressemble plus à rien quand le premier (un visual novel ici) est en-dessous des 12.000 ventes. On ne s'attardera pas sur le reste, hormis le coucou degrâce à quelques promos en boîte.Même topo sur le hardware où rien n'est amené à changer de si-tôt, où l'on sait tous que le prochain exploit à attendre est la consécration de la Switch qui, à environ 33 millions, deviendra la console la plus vendue de l'histoire du Japon.