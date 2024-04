Fallout 4 : enfin une date pour l'upgrade PS5 & XBS, mais aussi du contenu neuf Fallout 4 : enfin une date pour l'upgrade PS5 & XBS, mais aussi du contenu neuf

On s'y attendait et limite « comme prévu », Bethesda aura attendu la mise en ligne de la Saison 1 de Fallout sur Prime pour donner des nouvelles de l'upgrade de Fallout 4 pur les supports PlayStation 5 et Xbox Series :



- Ce sera pour le 25 avril (gratuitement).

- Mode Qualité et Performance (60FPS dans le deuxième cas).

- Nouveaux correctifs.



Mais aussi :



- Option écran large et ultra large sur PC

- Amélioration des options du kit de création (mods)

- Correction de la connexion pour les versions Asia (Japon et Chine)

- Arrivée du jeu sur l'Epic Games Store

- Compatibilité Steam Deck



Et on rajoute à cela du contenu gratuit issu du Creation Club avec une nouvelle quête massive (incluant nouveaux équipements et armes), un nouveau pack d'armes « non conventionnelles » et même des décorations pour Halloween (il n'est jamais trop tôt ou trop tard).