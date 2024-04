[Rumeur] Une date pour le Xbox Showcase, avec Gears of War parmi les têtes d'affiche [Rumeur] Une date pour le Xbox Showcase, avec Gears of War parmi les têtes d'affiche

Selon les sources de Tom Warren chez The Verge, la date choisie pour le prochain Xbox Showcase sera le dimanche 9 juin, s'intercalant entre le Future Games Showcase et l'Ubisoft Forward, avec l'annonce (déjà en rumeur) du nouveau Gears of War dont divers insiders font déjà les louages graphiques.



Le prochain Gears ne serait pas le seul nouveau jeu first-party annoncé, alors que le programme réserverait également (et « naturellement ») les annonces des dates pour Flight Simulator 2024, Avowed et Indiana Jones and the Great Circle, sans oublier un désormais inéluctable point Call of Duty.