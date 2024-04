Folie : Shift Up ne veut pas rendre payant les futurs costumes DLC de Stellar Blade

Koei Tecmo les déteste. Dans une nouvelle interview accordée au site sud-coréen Ruliweb, le PDG de Shift Up a fait savoir que non seulementne proposerait aucune forme de micro-transactions, mais qu'en plus le titre accueillerait de futures mises à jour gratuites dont un New Game Plus mais également des packs de costumes (en plus des 30 de base).Merci, on n'était plus habitué. Notons néanmoins en exception qu'une possibilité de frais sera présente uniquement en cas d'éventuelles collaborations avec des tiers (faut bien payer les droits).Sinon c'est toujours prévu le 26 avril, avec sa démo disponible depuis quelques jours.