Electronic Arts licencie à son tour, et veut désormais s'éloigner des jeux à licence Electronic Arts licencie à son tour, et veut désormais s'éloigner des jeux à licence

On poursuit dans la série noire avec Electronic Arts annonçant à son tour sa gifle aux effectifs : 5 % de son personnel est en voie de licenciement, donc entre 600 et 700 personnes si l'on se fit au dernier référencement d'un des plus gros éditeurs au monde.



Les conséquences ? Déjà la mise à mort des jeux mobile sur les franchise MLB et F1, diverses fermetures de bureaux mais aussi une réorganisation dans la politique éditoriale où, c'est probablement la déclaration la plus importante, le souhait pour Electronic Arts de s'éloigner des jeux à licence, considérés comme pas assez porteurs pour la créativité à cause des restrictions imposées par les ayant-droit. Et aussi parce que ça coûte du pognon : on parle quand même des mecs qui se sont débarrassés de la FIFA.



Selon VGC, Black Panther et Iron Man ne sont pas annulés, mais GamesIndustry déclare que c'est en revanche le cas d'au moins 1 jeu à licence, et reste donc à savoir lequel. Il est tout de même probable que Star Wars Jedi 3 survive à cela vu le succès des deux premiers.



Au final, la politique d'EA tournera avant tout sur ses propres licences, le sport et la communauté en ligne (et les micro-transactions à gogo), mais on espère que cette fois c'est la bonne, car n'oublions pas que l'année dernière, l'éditeur avait déjà annoncé la suppression de 775 postes.