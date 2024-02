Palworld : l'équipe invite les joueurs trop impatients à découvrir d'autres jeux Palworld : l'équipe invite les joueurs trop impatients à découvrir d'autres jeux

La hype Palworld est-elle déjà derrière nous ? C'est la question que se sont posés plusieurs membres de la communauté en qualifiant le développeur de « paresseux » face au manque de contenu neuf depuis son lancement il y a un mois, au point d'avoir poussé le responsable « Bucky » a monté à la barre, et sans user de la langue de bois.



Il explique ainsi que voir un Gaas baisser en audience quelque temps après son lancement est tout sauf inédit et il est tout à fait normal pour les joueurs de faire une « pause » sur un jeu pour ensuite se consacrer à d'autres. Même qu'il invite les impatients à procéder ainsi. Qui plus est, l'équipe déclare avoir pris un temps bien plus important que prévu à régler ses problèmes de serveurs face au succès clairement inattendu : le dit « Bucky » a ressorti un tweet de 2023 où le développeur déclarait avoir pour objectif environ 50.000 ventes. Il en a fait 12 millions sur PC (en plus de 7 millions de joueurs Xbox avec ou sans Game Pass), et malgré la baisse, on reste actuellement à des pics de 500.000 joueurs chaque jour sur Steam.



De fait, et alors que les correctifs se poursuivent tranquillement (le dernier patch a été publié la semaine dernière), le contenu neuf attendra mais les promesses restent là : nouveaux Pals, nouvelles possibilités de craft, nouveaux biomes, boss supplémentaires et PVP.