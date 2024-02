PS5 : malgré de très bons résultats à noël, Sony revoit ses objectifs à la baisse PS5 : malgré de très bons résultats à noël, Sony revoit ses objectifs à la baisse

En lien avec la déclaration préalablement postée, Sony a donc livré ses résultats fiscaux pour la période du dernier noël où le constructeur reste tranquillement au vert avec l'équivalent de 2,5 milliards de dollars de bénéfices nets, même si tous les voyants n'abordent pas forcément la même couleur.



La PlayStation 5 s'est en effet écoulée à 8,2 millions d'unités pendant le trimestre octobre-décembre 2023, ce qui est excellent en soi (+ 1,1 million par rapport à noël 2022), en plus d'être le 4e plus gros trimestre de l'histoire de la marque, mais cela ne compense pas totalement la trop longue période de rupture de stocks : avec 54,8 millions de PlayStation 5 dans le monde au 31 décembre 2023, la machine accuse un léger retard sur sa grande sœur (57,2 millions pour la PS4 dans le même laps de temps). Après le prix de vente n'est pas non plus le même…



Mais surtout, 8,2 millions, c'est loin des objectifs souhaités par Sony qui on rappelle voulait au départ vendre 25 millions de machines durant l'année fiscale en cours (jusqu'au 31 mars 2024). Nous n'en sommes avec ses résultats qu'à 16,4 millions et parce que chacun sait qu'il sera impossible de vendre 8,6 millions de machines pour ce premier trimestre, le constructeur est forcé de revoir ses objectifs à la baisse : ce sera 21 millions au total (donc 4,6 millions pour ce Q1 2024).



Enfin et parce qu'il faut maintenant se préparer à la réalité, PlayStation prend conscience que nous arrivons doucement à la moitié de la carrière de la PS5, ce qui se traduit d'un côté par une meilleure optimisation des bénéfices, mais également un début de courbe descendante sur les ventes (aucun objectif ne sera donné avant le prochain rapport fiscal, en avril/mai). Bref, la prochaine année fiscale ne sera peut-être pas la plus éclatante de l'histoire de cette génération, en démontre d'ailleurs comme déjà cité le calendrier très flou, alors même que 2025 est déjà attendu au tournant pour donner un nouvel éclat au marché aussi bien du côté des first-party que de certains gros tiers (vous avez entendu parler de GTA 6 ?).