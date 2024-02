D.Golem : pas moins de 5 Resident Evil en chantier D.Golem : pas moins de 5 Resident Evil en chantier

Resident Evil est à Capcom ce que Assassin's Creed est à Ubisoft, et selon le renseigné Dusk Golem, ce n'est pas demain la veille que le premier cité lèvera le pied sur sa franchise phare en déclarant selon ses sources que pas moins de 5 jeux sont en cours de chantier, dont bien évidemment Resident Evil 9.



Pour les autres, on spéculera naturellement sur un Resident Evil 5 Remake, pourquoi pas une nouvelle tentative Online à la Outbreak tout en se disant que vu l'époque, qui serait réellement surpris de voir un Resident Evil 1 Re-Remake en vue TPS… ou FPS ?



Rappelons que sur ses 9 premiers mois de carrière, RE4 Remake est considéré comme le plus gros succès commercial de la franchise.