T.Henderson : la crainte d'une restructuration chez Ubisoft + plusieurs projets leaks T.Henderson : la crainte d'une restructuration chez Ubisoft + plusieurs projets leaks

Les choses vont mal chez Ubisoft. Bon dans l'industrie aussi globalement vous avez remarqué, mais Ubisoft n'échappe pas à la dure époque et selon Tom Henderson, le moral y est actuellement au plus bas avec des employés qui craignent une future restructuration qui entraînera un grand nombre de licenciements.



Résumé de la situation de la part du très renseigné journaliste qui s'est entretenu avec divers employés sous anonymat depuis quelques semaines, avec plusieurs révélations :



- Un temps éditeur très créatif et toujours là pour tenter des trucs ou placer de nouvelles licences, Ubisoft est tombé dans « la course folle » pour uniquement s'attarder sur ce qui était populaire, majoritairement du Battle Royale, des délires NFT et le fameux Web 3.0 qui veut tout et rien dire.

- Une masse d'argent a été jeté par la fenêtre pour des tentatives avortées et Henderson rappelle que début 2022, Ubisoft avait une douzaine (!!!) de Battle Royale en chantier, la plupart annulés dont Ghost Recon Frontline et Project Q.

- Henderson révèle que la passion actuelle d'Ubisoft, c'est ce que l'on appelle les jeux de tirs à extraction. The Division Heartland en sera un, de même que le projet multi de Far Cry en Alaska. Un autre est en cours, tiré d'une nouvelle IP sur la WW2 avec un lancement prévu pour 2026/2027.



- Skull & Bones, c'est 200 millions de dollars de budget à cause des reports, et Ubisoft sait qu'ils ne récupéreront jamais la totalité de cette somme.

- Pour Skull & Bones, « les retards sont dus à une suite de managers avides de pouvoir qui tentaient juste d'avancer dans leur carrière. Les changements constants de vision ont créé une atmosphère pourrie, certains développeurs ne sachant même plus ce qu'ils étaient censés faire au quotidien. »

- L'un des développeurs révèlent que le management était tellement catastrophique qu'il se retrouvait certains jours sans la moindre tâche à exécuter, passant des heures à attendre que le temps passe en regardant des vidéos sur Youtube.

- Beyond Good & Evil 2 est dans le même cycle de développement infernal, et est toujours loin d'être terminé.



- Le Covid-19 a lancé la mode du télétravail et s'il était naturel de demander un retour au bureau la pandémie passée, une problématique a vite émergée : plusieurs employés ont été embauchés durant la pandémie, donc en pur télétravail et parfois très éloigné du QG, sans savoir aujourd'hui comment s'en sortir niveau voyages/coûts et affaires familiales (genre garderie) alors que le retour au bureau sera obligatoire dès le 2 avril 2024, au moins pour 2 jours par semaine.



- Les changements de politique d'Ubisoft ont fait fuir de nombreux fans. Si Assassin's Creed Mirage s'en sort bien (5 millions de ventes selon les sources de Henderson), ce n'est pas le cas de Avatar : Frontiers of Pandora (1,9 million, pour des revenus 2 fois inférieur à The Division 2 au moment du lancement, pourtant considéré comme décevant par Ubisoft), et pire encore pour Prince of Persia : The Lost Crown qui tournerait autour… de 300.000 ventes mondiales.



Pour l'avenir, toujours selon les mêmes sources et sans prendre en compte d'éventuels reports :



- Star Wars Outlaws, toujours prévu en interne pour le printemps 2024.

- Assassin's Creed Codename RED (fin 2024)

- Ghost Record : Project Over (nouvel épisode principal, 2025/2026)

- Far Cry 7 et Far Cry Multi (2025/2026)

- Splinter Cell Remake (2025/2026)

- Assassin's Creed Hexe et Assassin's Creed Invictus (2025/2026)



Bonus ? Si vous estimiez qu'il n'y avait pas encore assez de jeux Assassin's Creed, apprenez de la part de Henderson qu'un remake de Black Flag serait dans les cartons.