Bourse : Microsoft redevient leader des GAFAM

La Xbox est loin d'être leader du marché des consoles au niveau des ventes hardware (sur ce sujet, elle est même dernière ces temps-ci) mais pour ce qui est de Microsoft, on peut dire que les voyants sont au vert : le géant peut se targuer de prendre la place de l'entité GAFAM en devenant depuis quelques heures la société la plus valorisée au monde sur le plan boursier (2890 milliards de dollars), devançant son éternel rival Apple (2870 milliards).



Deux courbes qui se sont en effet croisées, avec d'un côté une attention particulière des investisseurs envers Microsoft et sa puissance sur le marché du Cloud ainsi que son intérêt porté et signé pour l'émergence de l'Intelligence Artificielle (Microsoft est le plus gros bailleur d'OpenAI/ChatGPT), là où Apple accuse un gros train de retard sur le sujet en plus d'être durement confronté aux effets post-Covid en Chine, où l'économie plus faible a poussé le consommateur a privilégier grandement la marque Huawei.



C'est seulement la troisième fois depuis l'ère du premier iPhone que Microsoft dépasse Apple, une situation qui pourrait cette fois perdurer pour les raisons précitées selon l'analyste D.A. Davidson (propos rapportés par Reuters).



De son côté, Tim Sweeney (boss d'Epic Games) qui ne porte pas vraiment Apple dans son coeur depuis ses affrontements avec la marque à la pomme devant les tribunaux n'a pas pu s'empêcher de commenter la situation :



« Félicitations à Microsoft pour cet honneur bien mérité. De Bill Gates à Steve Ballmer en passant par Satya Nadella, ils ont 50 ans d'expérience en matière de soutien et de responsabilisation des développeurs pour qu'ils passent un bon travail, tout en respectant la liberté des équipes et des utilisateurs. Un contraste saisissant avec Apple et Google. »