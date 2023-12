Officiel : l'E3, c'est terminé

La bonne volonté (et l'envie de pognon) n'aura rien fait face au monde moderne où la communication a totalement été bouleversée, encore plus depuis le Covid-19 : l'E3 est mort. Et cette fois, c'est la bonne, après une chute amorcée il y a quelques années entre EA qui faisait son show à part, Nintendo qui a opté pour la mode des Direct, Sony et son retrait en 2018, etc...Le président de l'ESA a confirmé l'information au Washington Post, ajoutant sur le site officiel ce simple message d'adieu après deux décennies de show et de souvenirs mémorables, des magazines de JV à l'internet d'aujourd'hui.Geoff en rigole sûrement, mais un Summer Game Fest ne remplacera probablement jamais l'effervescence de la bonne époque.