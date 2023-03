L'espace PlayStation - E3 1995



Ce n'était qu'une demo technique... (E3 2011)



Une hôtesse déguisée ici en Lara Croft - E3 1997





Ici une hôtesse travaillant pour l'éditeur Koei - E3 2009

Cette décision a été difficile à prendre en raison de tous les efforts que nous et nos partenaires avons déployés pour que cet événement ait lieu, mais nous avons dû faire ce qui est bon pour l'industrie et ce qui est bon pour l'E3. Nous comprenons que les entreprises intéressées n'aient pas préparé de démos jouables et que les problèmes de ressources aient fait de la participation à l'E3 cet été un obstacle qu'elles n'ont pas pu surmonter. Pour ceux qui se sont engagés à participer à l'E3 2023, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous offrir la vitrine que vous méritez et que vous attendez des événements organisés par ReedPop.



Satoru Iwata, alors PDG de Nintendo, montrant à la presse la "Nintendo Revolution" (nom de code de la Wii) - E3 2005

L’E3 2023 est officiellement annulé, 2 ans de suite qu’il est annulé après une édition dite « numérique » en 2021 franchement pas utile (car regarder le livestream d’un autre livestream... Ya que les « YouTubers » qui font ça). Alors je vois beaucoup regretter les grandes époques et soupirer quant à la décision des éditeurs de se passer de l’E3, mais c’était quoi exactement que l’E3 et en quoi cet situation aujourd’hui est particulière ? On va résumer la situation avec nos connaissances actuelles.Le nom de « E3 » vient de « Electronic Entertainement Expo », c’est comme son nom l’indique un salon d’exposition, sur 3 jours dans laquelle des éditeurs mais aussi des constructeurs et pas que Nintendo, Sega et maintenant PlayStation et Xbox, exposent leur nouveautés phares. L’E3 a été organisé à l’origine en 1995 par l’ESA, « Entertainement Software Association », en s’inspirant du CES le « Consumer Electronics Show » (le salon afin de présenter les innovations des produits ménagés) afin de permettre à l’industrie du jeu vidéo d’avoir son propre évènement médiatique. L’E3 devient donc le premier salon d’exposition dédié aux jeux vidéo, et exclusivement réservé pour les professionnels et les investisseurs du milieu. On compte évidemment les constructeurs de consoles, des éditeurs de jeux mais également d’autres entreprises dédiés aux jeux vidéo comme des fabriquant d’accessoires par exemple (Big Ben, Logitech, ect), et dont certains venaient exposer leur produits aux CES avant cela. Sauf exception, l’évènement se déroule au LA Convention Center de Los Angeles. L’ouverture du salon est habituellement précédée des conférences de presses, dont la presse spécialisé suivait celle des plus gros exposants (Sony, Nintendo, Sega puis Microsoft). Ces conférences avaient essentiellement pour but de communiquer sur l’état financier des entreprises (donc avec tout plein de chartes graphiques), présenter évidemment les nouveaux jeux mais aussi les nouvelles technologies qui seraient visibles avec leur prototypes durant le salon. Je prends 2 exemples sur The Legend of Zelda, je pense notamment au fameux combat en CGI entre Link et Ganondorf en 2002 pour montrer la puissance de la GCN, ou encore le « Zelda HD Experience » en 2011 pour montrer l’utilité du Wii U Gamepad.C’est ça en gros, ce qu'est l’E3. Un évènement dédié au futur du jeu vidéo, par et pour les acteurs du milieu quel que soit leur domaine. Nous, ceux qui suivaientt la presse, on n'était pas directement concernés (avant les changement plus tard en 2013). Les fans que nous sommes retiendront évidemment plutôt les conférences de presses, vu que c’était le moment le plus médiatique à suivre, avec les moments de malaise ou les moments de gênes quand certains jeux ne fonctionnait pas correctement, ou les moments forts aussi (le « my body is ready » de Reggie Fils-Aimé essayé Wii Fit sur la scène, qui marquera à jamais cette personnalité). La première décennie d’existences de l’E3 (1995-2006) a été importante. Le salon prend de plus en plus de place médiatique au fil des années. L’E3 est basiquement apparu au tournant 3D du jeu vidéo et va suivre son évolution avec l’apparition de nouvelles technologies pour pousser la performance des jeux. Il y aura des erreurs commissent par l’ESA, comme en 2007 en voulant changer la formule avec notamment un vrai campus dédié (ce qui n’aura pas plu à la presse spécialisée, jugeant l’organisation trop complexe), mais sans grosse conséquence pour les organisateurs.L’E3 continue son chemin jusqu’à entamer sa 3e décennie d’existence, en 2015 où l’ESA devra relever un défi de taille : avec Internet 2.0, la résurgence d’autres évènements dans l’année comme la Game Developers Conference (GDC), le Tokyo Game Show ou encore la Gamescom (anciennement la Games Convention) en Allemagne en parallèle aux coups financiers que prennent toutes ces expositions en présentiel, l’E3 devient de moins en moins intéressant pour les exposants. Cela faisait notamment 2 éditions de ça que Nintendo ne tenait plus de conférence de presse pré-E3 mais à la place un évènement sur YouTube (tout en s’adressant directement à son public dans les stands de l’E3 avec les livestream Nintendo Treehouse). C’est aussi l’année de lancement du PC Gaming Show qui malgré une présentation soporifique concentre (et jusqu’à aujourd’hui) tous les jeux PC. Il faudra 2 ans avec l’édition 2017 pour que l’ESA décide d’ouvrir l’E3 au grand public et tenter de trouver une nouvelle manne financière. Et malgré ces décisions pour galvaniser l’évènement, l’E3 est en perte de confiance auprès des exposants. 2019 sera la première édition depuis le début sans la présence de Sony qui est l’un des trois plus gros exposants historiques. Et comme vous le savez, 2020 la pandémie de COVID-19 forcera l’ESA à annuler l’évènement. Et je ne vais pas revenir sur « l’édition » de 2021, une édition numérique qui se contentait de suivre et commenter les autres livestreams. Bah les gens regardent majoritairement les concerné directement. L’édition numérique était peut-être plus que ça en vrai, avec notamment un salon « digital » il me semble mais j’ignore si cela avait été au final réalisé.Alors qu'il était jusque dans les années 2010 un rendez-vous incontournable pour l'industrie du jeu vidéo et la concurrence des éditeurs, on pourrait ainsi conclure que pour les participants L'E3 est devenu un évènement de plus dans l'année, voire un évènement de trop à devoir prendre en compte.Kyle Marsden-Kish, représentant de ReedPop le nouveau partenaire de l'ESA :Et le Summer Game Fest dans tout ça ? Geoff Keighley est un ancien journaliste et animateur, ayant largement investi à faire grandir les Game Awards qui se veut être l’équivalent américain des cérémonies du cinéma pour le jeu vidéo. Keighley a contribué aux évènements de l’E3 en y animant des émissions et depuis la décadence de l’organisation de l’E3, l’homme n’a pas hésité à venir derrière chaque communication de l’ESA faire la promotion de son propre évènement. Ce qui est sûr c’est que Keighley a de l’ambition, mais il reste beaucoup à faire... Le « Play Day » du Summer Game Fest, qui est l’équivalent du showfloor de l’E3 mais 100x plus petit (genre ça tient dans un gymnase), n’a pas encore l’attraction d’un salon comme l’E3 ou la Gamescom d’avoir toute l’industrie réuni en un lieu. Geoff Keighley va avoir du pain sur la planche s'il veut un jour avoir un évènement de la prétention d'un E3 ou même d'un CES.En tout cas ce qui est certain, c’est qu’avec ou sans le retour d’un bon E3 bien organisé, il est peu probable que les éditeurs reviennent demain à une formule à l’ancienne avec des conférences de presse attachées à ce type d'évènement tier. Si des conférences il y aura, ça sera au bon vouloir des éditeurs durant l’année, comme on l'a vu chez Nintendo en Janvier 2017 après avoir introduit la Switch dans une simple vidéo YouTube le mois d'octobre de l'année précédente. Dorénavant, la « meta » comme on le dit dans le jargon, prône plutôt des formats courts et bien montés (et donc pas cher à produire), à l’attention du grand public ou plutôt faudrait dire du public d’Internet.En ce qui me concerne, je suis passé à autre chose en vrai. Les conférences avec 3/4 de blabla et de chartes graphiques et autres passages gênant à suivre ne manquent pas tellement en vrai, et puis essayer les jeux en stands, il reste encore une multitude d'occasions d'aller à la Gamescom et autres, l'E3 était avant 2017 qu'un salon réservé aux professionnels (après si c'est pour se retrouver comme à la Paris Game Week entassé tellement il y a de monde, je préfère m'abstenir haha).