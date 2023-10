Oscar Lemaire : en 2023, il se serait vendu 1 Xbox Series pour 9 PlayStation 5 (en France)

En cette période d'actualité particulièrement calme (tiens, au fait, il est où?), un peu de lecture vous est proposé par le spécialiste économique Oscar Lemaire au travers d'un joli papier à retrouverpour faire le point sur la situation actuelle de Microsoft sur le marché.Une petite pub mais aussi l'occasion d'apprendre de petites choses grâce aux nombreuses sources de l'ancien de Gamekult, comme le fait que :- Déjà en mauvaise position (depuis un peu toujours) face à sa principale concurrente en France, les choses se sont davantage dégradées pour la Xbox Series en 2023 avec un ratio d'1:9 en faveur de la PlayStation 5, dont le volume a explosé depuis la fin de la pénurie. Il est plus globalement de 1:4 en Europe.- On sait quen'a pas vraiment brillé sur les critiques comme l'audience, et forcément, cela allait se refléter dans les ventes en boîte : déjà considéré comme un énorme flop pour Bethesda,a pourtant fait 10 fois plus de ventes en Europe que le dernier Arkane.- Malgré cela, et bien aidé par l'explosion des services et des micro-transactions de jeux à suivi populaires, la CA de la branche Xbox est aujourd'hui deux fois plus élevés en moyenne qu'en milieu de vie de la Xbox One (après derrière, faut payer pour les ajouts Game Pass hein…).- Infographie intéressante et officielle (fournie) pour bien se rendre compte que Microsoft est définitivement à part dans la guerre des consoles : c'est le seul des trois piliers (donc avec Nintendo et Sony) qui aujourd'hui vend quasiment autant sur ses propres consoles que chez la concurrence. Merci, et on peut allez jusqu'à dire qu'avec ABK dans la poche (et en prenant en compte que les joueurs XSX privilégieront de plus en plus le Game Pass), arrivera un jour où Xbox… vendra plus de jeux sur PlayStation 5 et « Switch 2 » que sur Xbox.