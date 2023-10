Activision : une soudaine hausse de prix des jeux avant leur arrivée dans le Game Pass ? Activision : une soudaine hausse de prix des jeux avant leur arrivée dans le Game Pass ?

Coïncidence ou pas, c'est à peine quelques jours après l'officialisation du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft que plusieurs des jeux du premier cité subissent une soudaine augmentation de leurs prix sur Steam.



Pas encore dans les territoires clés certes, les seuls référencés étant pour l'heure le Brésil et la Turquie, mais en attendant de voir si cette hausse s'étend ailleurs et chez nous, on parle quand même parfois de vieilleries qui passent de l'équivalent de 6€ à quasiment 20 balles, ou encore de titres revenant simplement au prix fort (notamment Sekiro et le Modern Warfare de 2019).



Aucun communiqué officiel n'est tombé pour expliquer cela, et certains en viennent à se demander si l'on ne tient pas la liste des premiers jeux pour le service Game Pass (même s'il faudra attendre 2024 apparemment).



Les concernés :



- Le premier Call of Duty (2003)

- Call of Duty : Black Ops

- Call of Duty : Modern Warfare 2 (2009)

- Call of Duty : Modern Warfare (2019)

- Sekiro : Shadows Die Twice

- Crash Bandicoot 4

- Spyro Reignited Trilogy

- Prototype

- Prototype 2