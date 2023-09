Mortal Kombat 1 : face à la gronde, Ed Boon promet de corriger la désastreuse version Switch Mortal Kombat 1 : face à la gronde, Ed Boon promet de corriger la désastreuse version Switch

La version Switch de Mortal Kombat 1 ne passe pas, entre son rendu graphique déjà objet de différents memes et des performances globales indignes même sur cet hardware. Une situation qui a obligé Ed Boon a intervenir auprès de BBC Newsbeat pour indiquer que l'équipe s'attarde à apporter des mises à jour pour éliminer la majorité des problèmes, et que « Tout ce qui n'est pas acceptable sera impérativement résolu ».



L'homme ajoute qu'il aurait été davantage idéal pour NetherRealm de sortir la version qu'ils souhaitaient dès le lancement, et on se demande pourquoi les mecs n'ont tout simplement pas opté pour un report, ne serait-ce que pour un gain de confiance de la part du public, et éviter ainsi quelques esbroufes marketing, du genre refiler à Nintendo un trailer « prétendu Switch » mais apparemment (selon quelques analystes) en fait tiré d'une version Steam downgradée.