Kinect meurt pour la troisième fois Kinect meurt pour la troisième fois

Oui, en janvier 2018, Microsoft annonçait déjà la fin de production du périphérique Kinect sur Xbox One mais c'était sans compter sur « Azure Kinect », sorti en 2019 et à usage cette fois pleinement professionnel (plus cher mais également bien plus puissant), dont les qualités ont certes été reconnues, sans pour autant percer suffisamment et encore moins depuis la lente mise en place des casques AR dont HoloLens.



Résultat, le constructeur annonce une nouvelle mise à mort de la marque, cette fois définitive, ne laissant derrière elle que des souvenirs, du succès indécent sur Xbox 360 à la catastrophe sur Xbox One, où le périphérique fut imposée un temps avant d'être retiré en urgence quelques mois plus tard vu le désintérêt du public comme des développeurs : seulement 50 jeux compatibles, dont seulement la moitié qui vont plus loin que le simple mode (genre pour Forza Motorsport), et pour la vingtaine restant, 10 Just Dance.