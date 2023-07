Assassin's Creed RED : T.Henderson confirme la présence du samouraï noir (Yasuke ?) Assassin's Creed RED : T.Henderson confirme la présence du samouraï noir (Yasuke ?)

Le toujours très renseigné Tom Henderson est revenu sur ses récents propos autour du futur Assassin's Creed Codename Red, expliquant qu'il y avait eu initialement une inversion dans les rôles décrits pour les deux protagonistes principaux : la shinobi sera bien la femme, et c'est donc le samouraï qui sera incarné par un réfugié africain.



Aucun autre détail du coté du background mais cette précision renvoie désormais davantage vers l'histoire (vraie) de Yasuke, né François Solier en Mozambique, premier samouraï noir. Même si tout est confirmé, rien ne dit encore si Ubisoft misera sur un hommage, ou alors la réelle possibilité d'incarner le personnage et donc de mettre en avant le personnage de Oda Nobunaga dont l'histoire est totalement lié à celle de Yasuke.



En attendant, Henderson revient confirmer que cet épisode prétendument prévu pour 2024 aura un focus total sur l'infiltration, avec des features très Splinter Cell, dont la gestion des ombres et le besoin d'éteindre les lumières pour mieux progresser.