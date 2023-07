[LEAK] VGC : Ubisoft a également annulé la suite de Immortals : Fenyx Rising [LEAK] VGC : Ubisoft a également annulé la suite de Immortals : Fenyx Rising

Et une annulation de plus chez Ubisoft, mais est-ce vraiment étonnant après l'absence d'officialisation depuis le gros leak venu des mêmes sources ayant confirmé avant l'heure The Crew Motorfest et Prince of Persia : The Lost Crown.



Car si Immortal Fenyx Rising fut indéniablement sympathique bien que manquant de personnalité, le succès commercial n'a pas été au rendez-vous et Ubisoft en a finalement annulé la source selon les renseignements de VGC. Et cette mise à la poubelle ne date pas d'il y a longtemps : la guillotine est tombée en début de mois. Pas de chance pour cette franchise dont le but premier était d'explorer différentes mythologies, dont la populaire mythologie grecque au départ avant de s'attarder sur l'équivalent chinois dans un DLC, et à l'avenir (selon Jeff Grubb) un titre autour des mythes hawaïens.



Pendant ce temps, une dizaine de jeux Assassin's Creed sont en chantier.