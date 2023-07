Xbox x Activision : la date limite du rachat désormais repoussée au 18 octobre maximum Xbox x Activision : la date limite du rachat désormais repoussée au 18 octobre maximum

La fin du feuilleton Xbox x Activision devient usante, et alors que tout portait à croire que le rachat serait validé en début de semaine, Microsoft, dans son envie de bien faire les choses jusqu'au bout et donc d'obtenir préalablement la signature du régulateur UK (CMA) vient officiellement d'annoncer une prolongation de l'accord de fusion avec Activision



De fait, voici les 3 dates à retenir.



29 août :

- Date limite de la validation ou non du CMA.

- Frais de résiliation qui passeront à 3,5 milliards de dollars en cas de désaccord (Microsoft/Activision).



15 septembre :

- Les frais de résiliation passent à 4,5 milliards de dollars.



18 octobre :

- Nouvelle date limite pour le rachat officiel.





Pendant ce temps, et même si on avait oublié cette affaire, la Cour d'Appel a débouté le groupe de 'gamers' US qui souhaitaient annuler le rachat.