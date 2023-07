Horizon : Guerilla annonce avoir ''16 plans'' pour l'avenir de la franchise Horizon : Guerilla annonce avoir ''16 plans'' pour l'avenir de la franchise

Lors d'une conférence au Develop:Brighton, le directeur du studio Guerilla Games (Jan-Bart van Beek) a évidemment parlé de Horizon, expliquant que le développeur a actuellement « 16 plans » sur l'avenir d'une franchise qu'il compte faire perdurer « encore très longtemps ».



Alors « plans » ne veut pas forcément dire « jeux », et on notera que dans le lot, il y a par exemple l'adaptation en série TV sur Netflix par le showrunner Steve Blackman (Umbrella Academy), dont le chantier vient d'ailleurs tout juste de débuter. Van Beek confirme également le projet multijoueur décrit comme « un changement massif pour Guerilla, presque au niveau du premier Horizon », mais n'indique pas s'il s'agit du projet MMO en rumeur, en collaboration avec NCSoft.



En admettant qu'il s'agit de deux titres distincts, on ajoutera que parmi les 13 autres « plans » restants se trouve Horizon 3 vite fait confirmé (et une extension pour aller avec), une version PC un jour ou l'autre de Forbidden West ainsi qu'un remaster PS5 de Zero Dawn. On vous laisse spéculer sur le reste, en n'oubliant pas à nouveau que d'autres médias peuvent être concernés (Film ? Comics ? Manga ?...).



UPDATE

- Que la collaboration avec NCSoft pour un MMO soit officialisé ou non, elle n'aura dans tous les cas aucun rapport avec le projet multi évoqué par Van Beek : ce dernier sera de la coop à 2 joueurs.