The Verge : Microsoft avait bien des vues sur SEGA (mais aussi Bungie, Niantic, IO Interactive...)

Rapporté par The Verge, une nouvelle fuite de mails internes chez Microsoft permet d'apprendre que bien d'autres entreprises du marché étaient surveillés par Microsoft en vue d'une éventuelle acquisition. On passera rapidement par le cas de Zynga officiellement connu, racheté par Take-Two après que MS s'en soit détourné, mais un mail de Phil Spencer envoyait à Satya Nadella fait part d'autres intentions, à commencer par SEGA.



SEGA qui à l'instar d'Activision Blizzard répondait à de nombreux arguments souhaités par Microsoft selon Spencer, que ce soit la marque elle-même, ses licences connues mondialement, sa place sur PC et bien entendu sa forte présence sur mobile, particulièrement en Asie.



On ne sait pas ce que Nadella a répondu à cela mais d'autres boîtes étaient également en vue :



- Bungie (finalement racheté par Sony)

- Supergiant Games (Hades)

- IO Interactive (Hitman)

- L'éditeur Thunderful

- Les développeurs mobile Niantic, Playrix et Scopely



Pour en revenir à SEGA, vu les nombreuses rumeurs et prétendus indices, c'est à se demander tout de même s'il n'y a pas eu ne serait-ce qu'un début de discussion à une époque.