Microsoft en a enfin terminé avec le cross-gen Microsoft en a enfin terminé avec le cross-gen

ENFIN. Après bientôt trois ans de « Gen9 », Microsoft annonce officiellement abandonner le développement de jeux sur Xbox One. Terminé le cross-gen donc, chose qu'on avait néanmoins remarqué depuis des mois jusqu'à Redfall et Hi-Fi Rush (qui aurait pu sans mal tourner sur One…) mais une déclaration en bonne et due forme fait un certain bien après une période record en la matière.



Une page se tourne, sauf pour la majeure partie des développeurs japonais qui continuent d'entretenir les reliques vieilles de 10 ans, avec encore à venir des titres comme Exoprimal Like a Dragon Gaiden, Armored Core VI, Persona 3 Reload...