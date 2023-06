Activision x Xbox : le PDG de Microsoft va personnellement rencontrer le chancelier britannique Activision x Xbox : le PDG de Microsoft va personnellement rencontrer le chancelier britannique

On sent que l'on arrive doucement au dénouement su feuilleton Activision x Xbox, et après avoir fait appel au Royaume-Uni, Microsoft est en train de pousser sa contre-attaque selon des sources de Bloomberg, affirmant que le PDG Brad Smith va s'offrir un rendez-vous la semaine prochaine avec le chancelier britannique Jeremy Hunt pour évoquer la décision du CMA. Jeremy Hunt qui avait exprimé publiquement ses doutes quant au choix du régulateur en évoquant les risques de possibles impactes pour le marché UK.



Les sources de Bloomberg qui confirment en passant les propos évoqués par MLex : Microsoft serait prêt à adopter une solution extrême, qui peut être aussi bien de valider le rachat d'Activision Blizzard King en passant outre la décision du CMA (quitte à achever plus tard l'affaire devant les tribunaux), ou alors faire en sorte que Activision quitte le marché britannique, empêchant du coup le CMA de donner son avis sur quelque chose qui ne le concerne plus (temporairement).



A se demander s'il faudra vraiment attendre jusqu'à la fin du mois de juillet pour enfin avoir le point final d'une affaire qui a débuté le 18 janvier 2022.