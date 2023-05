Microsoft VS CMA : RDV cet été pour le match Microsoft VS CMA : RDV cet été pour le match

Comme attendu, Microsoft et le CMA britannique se sont retrouvés devant le tribunal après l'appel du premier face à la décision du second concernant le refus de voir Activision Blizzard King se faire racheter par l'un des 5 représentants des GAFAM.



Bref, si vous souhaitez avoir des nouvelles et si vous espériez que l'affaire allait se terminer sous peu, prenez de nouveau votre mal en patience : le juge Marcus Smith a annoncé que la procédure aura lieu la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août (6 jours répartis durant cette période), soit peu après les souhaits de Microsoft (17 juillet) mais toujours avant les envies du CMA qui souhaitait que l'affaire se règle en toute fin d'année.



Pendant ce temps, la Corée du Sud a validé à son tour le rachat, portant à 30 le nombre de régulateurs du coté de Microsoft, dont la Commission Européenne et la Chine.