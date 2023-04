Quantum Break va quitter le Game Pass

Le Xbox Store a affiché l'identité d'un des titres qui quittera le service Game Pass le 15 avril, et c'est étrangement le fameux, expérience imparfaite mais pas inintéressante de Remedy sorti à l'époque Xbox One.« Étrangement » car la licence est bien entre les mains de Microsoft donc il n'y avait aucune raison que le titre s'efface un jour du service, et les interrogations demeurent en attendant d'en savoir plus. Revente surprise des droits à Remedy ? Droit d'exploitation dans le temps d'un des nombreux acteurs (comme le regretté Lance Reddick) ? Quoi qu'il en soit, si vous êtes abonnés et que vous n'y avez jamais joué, il vous reste deux semaines pour en profiter.