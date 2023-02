Dead Space : EA commence à sonder pour des remakes des deuxième et troisième épisode Dead Space : EA commence à sonder pour des remakes des deuxième et troisième épisode

Maintenant que Dead Space est revenu, on espère que c'est pour de bon et Electronic Arts a apparemment de la « suite » dans les idées en ayant balancé à quelques abonnés EA Play un sondage où l'éditeur demande si la communauté est intéressée par des remakes de Dead Space 2 (2011) et Dead Space 3 (2013). Le 2 on imagine bien. Le 3, bon…



Bien entendu, la mise en place de nouveaux remakes ou même qui sait d'un épisode inédit est inéluctablement liée au succès commercial de Dead Space Remake, et il est encore bien trop tôt pour avoir des données complètes. On se souviendra juste que le démarrage au Royaume-Uni fut assez moyen, mais que ça s'est très bien rattrapé aux USA (deuxième sur les ventes de la totalité du mois, en seulement 2 jours de commercialisation).