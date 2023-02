Nouveau State of Play jeudi soir Nouveau State of Play jeudi soir

Tiens, encore un truc à cocher dans le calendrier : Sony annonce le retour du format State of Play dans une édition qui aura lieu ce jeudi à 22h00.



Au programme pour ces 45 minutes de show ? Pas de first-party pour le moment, mais une mise en avant du PlayStation VR 2, des titres tiers & indés et en bonus (durant 15 minutes), un plus long aperçu de Suicide Squad : Kill the Justice League. Enfin l'heure du gameplay ?