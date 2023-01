Halo : Jason Schreier confirme la transition de la franchise vers l'Unreal Engine Halo : Jason Schreier confirme la transition de la franchise vers l'Unreal Engine

A ceux qui doutaient des dernières rumeurs autour de Halo Infinite, sachez qu'un insider bien plus reconnu vient valider les bruits de couloirs : Jason Schreier.



Et en résumé :



- Nouveau départ pour 343 Industries.

- 95 employés mis à pied (dont des sous-traitants mais également plusieurs vétérans).

- Plusieurs modes de jeu multi n'ont pas encore été publiés à cause des lacunes du Splipspace Engine.

- Le projet Tatanka (par Certain Affinity) sera sous Unreal Engine et sera davantage qu'un simple Battle Royale.

- Le contenu histoire pour Infinite a bien été annulé.

- De nouvelles idées chez 343i ont été présentées pour de nouveaux jeux cette fois sous Unreal Engine (pas plus de précisions).

- 343i deviendrait bien une sorte de maison-mère en charge de la gestion de la franchise face à des développeurs externes, et ne s'occuperait essentiellement (en terme de chantier) que du multi.