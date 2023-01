Ubisoft avait un temps une ''douzaine'' de projets Battle Royale sur la table Ubisoft avait un temps une ''douzaine'' de projets Battle Royale sur la table

Il y a quelques jours, nous apprenions l'annulation de 3 jeux non annoncés chez Ubisoft, se rajoutant à 4 autres en 2022. Le gros ménage donc, sans qu'aucune explication n'ait été donnée avant que le très sourcé Tom Henderson parte à la pêche aux informations chez 5 employés actuels ou anciens, souhaitant garder l'anonymat à défaut de leur langue dans la poche.



Il en ressort 3 faits qui ont conduit à cette situation :



- Beaucoup de travaux en retard à cause de la situation en hybride télétravail (ou exclusivement en distanciel), et ce coup de balai va permettre à Ubisoft d'éliminer totalement le travail à distance d'ici 2024. Une décision d'ailleurs jugée très « précoce » par certains tant un retour de l'épidémie est loin d'être impossible.



- Le besoin de pousser la qualité. Ubisoft s'est pris un sévère retour de bâton en période Ghost Recon Breakpoint et continue de vouloir réorganiser ses effectifs pour avoir moins de projets mais mieux fignolés dès leur sortie, encore plus à une époque où les chantiers sont de plus en plus longs : l'un des employés déclare avoir commencé à travailler sur un jeu à service en 2019, qui n'arrivera qu'en 2025/2026 « au plus tôt ». Certains travaux actuellement en cours, encore non annoncés, ont un objectif de lancement pour 2027 dans le meilleur des cas.



- Enfin, le dernier point vient que la plupart des jeux annulés ne correspondent pas/plus « à ce que les joueurs veulent ». Est notamment pointé le genre « Battle Royale » dont la popularité n'est pas à remettre en question et dont Ubisoft a souhaité sa part sans jamais y parvenir. Un employé balance que l'éditeur avait près d'une douzaine de jeux de ce type à différents stades de développement (prototypes inclus), la plupart aujourd'hui à la poubelle.



12 Battle Royale, cela paraît fou, moins quand on connaît l'actualité : Ghost Recon Frontline (annulé), The Division BR (pas de nouvelles, probablement annulé), Wild Arena Survivors (mobile), Hyper Scape (rapidement tué)... L'éditeur a depuis officialisé le projet Pathfinder sur PC/consoles, qui mélangera PVP & PVE.