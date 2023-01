Xbox x Activision : Google et Nvidia font chacun part de leurs inquiétudes Xbox x Activision : Google et Nvidia font chacun part de leurs inquiétudes

La bataille pour le rachat d'Activision Blizzard perdure, et si quelques-uns ont indiqué n'avoir aucune objection en cas d'approbation, d'autres expriment leurs craintes, et on ne parle pas que de Sony. Selon Bloomberg, Google et Nvidia ont chacun fait part de leurs inquiétudes auprès des régulateurs, sans non plus faire une levée de boucliers façon PlayStation mais évoquant néanmoins les risques anti-concurrentiels.



Car chacun des deux nouveaux concernés met évidemment en avant le secteur du Cloud, même si l'on aura un rictus vu l'actuelle situation :



- Google n'a pas eu besoin d'attendre un quelconque rachat de Call of pour tuer Stadia.

- Il sera difficile pour Nvidia de défendre l'importance absolue des jeux Activision Blizzard pour son business vu que l'éditeur a déjà quitté de lui-même le service GeForce Now depuis 3 ans, sans pour autant causer sa mort.