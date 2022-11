The Witcher 3 : détails de l'upgrade New Gen

La bande-annonce de l'upgrade New Gen dea juste évoqué les bases de ce que l'on devra attendre pour le 14 décembre (MAJ gratuite sur PC, PS5 et SX), mais le Live CDPR a permis de gratter davantage de détails que l'on vous résume comme suit, en ajoutant que plusieurs choses ont été apportées grâce au soutien des modders.- PS5 comme Xbox Series X auront un mode Performance et Qualité.- Chacun proposera le 4K/60FPS, mais le mode Qualité réduira la résolution pour le Ray Tracing.- Sur Xbox Series S, choix entre le 30 et 60FPS (meilleure résolution dans le premier cas).- Transfert de sauvegarde via le Cloud- Nouveau mode photo- Textures affinées- Végétation améliorée- Le contenu en lien avec la série Netflix offrira une quête inédite.- Mais aussi deux sets d'armures et deux nouvelles épées.- Un nouveau skin pour Jaskier et les soldats de Nilfgaard- Amélioration du système de sort pour ne plus passer par le menu radical- Récolte plus rapide- Caméra alternative- Nouvelles options pour l'interface- Un dernier nettoyage de bugs