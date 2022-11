The Witcher 3 : une date pour l'upgrade New Gen

Damn, parole sera tenue pour CD Projekt Red malgré l'absence de nouvelles : l'upgrade New Gen dearrivera bien cette année et même désormais précisément pour le 14 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec son boost de résolution/frame-rate, du ray-tracing et même un peu de contenu bonus en rapport avec l'adaptation Netflix.De quoi s'occuper en attendant d'avoir plus d'informations sur l'avenir de la série, entre un spin-off solo/multi, une trilogie flambant neuve, et un remake du tout premier épisode.UPDATE :- La présentation sera faite la semaine prochaine.