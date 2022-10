P.Spencer : tant qu'il y aura des PlayStation, Call of Duty continuera de sortir dessus P.Spencer : tant qu'il y aura des PlayStation, Call of Duty continuera de sortir dessus

Le mois de novembre sera crucial pour la validation du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, et c'est sur le fameux sujet « Call of » que Phil Spencer vient à nouveau de s'exprimer en livrant une déclaration plus limpide que jamais. S'adressant après de Sam Brain, le PDG de Microsoft Gaming vient d'affirmer que Call of Duty ne va pas disparaître des supports PlayStation même au-delà de l'accord marketing en cours (encore environ 3 ans), et il n'y a d'ailleurs aucun plan sur le sujet :



« Notre intention est que, tant qu'il y aura une PlayStation sur le marché, nous continuerons de sortir Call of Duty dessus. »



Spencer prend en comparaison Minecraft dont la puissance commerciale n'est plus à prouver (même si pas le même public), les supports PlayStation continuant d'accueillir toutes les mises à jour en plus, depuis le rachat de la franchise, Minecraft Dungeons et l'année prochaine Minecraft Legends.



Enfin, comme pour bien appuyer que Call of Duty ne va pas devenir une exclusivité PC/Xbox, Tom Warren de The Verge a récemment fait parler ses sources pour apprendre que Microsoft comptait également faire revenir la licence sur supports Nintendo afin de toucher une audience toujours plus large.



Rappelons, pour en revenir à la première ligne de l'article, que si le régulateur britannique ne rendra son verdict que le 1er mars 2023 (au plus tard) en raison d'une enquête plus poussée, l'Autorité de Surveillance Européenne signera son verdict le 8 novembre, et plus tard le même mois la FTC (USA).