La mort de Babylon's Fall ne changera pas la nouvelle politique de Platinum Games La mort de Babylon's Fall ne changera pas la nouvelle politique de Platinum Games

Comme chacun le sait désormais, et malgré les promesses de Square Enix sur le sujet, Babylon's Fall sera enterré en février 2023, moins d'un an après sa sortie donc, évidemment à cause d'un échec total en terme de ventes et d'audience.



C'est aujourd'hui Atsushi Inaba (PDG de Platinum Games) qui prend la parole sur le sujet, avec les réserves de circonstances par l'impossibilité d'évoquer chaque point à cause d'un accord contractuel avec l'éditeur, mais profitant tout de même pour s'excuser sincèrement auprès des joueurs pour ce triste résultat : « Cette déception que nous avons causé à notre base de fans est quelque chose dont nous sommes extrêmement désolés. Fournir aux joueurs un sentiment autre que le plaisir est quelque chose dont nous ne pouvons être satisfaits en tant que développeur. »



Pour beaucoup, cette première tentative dans le domaine du jeu à service chez Platinum Games était susceptible de sérieusement modifier les plans d'avenir. Ce n'est pas le cas : Inaba annonce que rien n'a changé et que l'équipe compte toujours pousser dans la voie du GAAS d'une manière ou d'une autre. L'échec de Babylon's Fall restera donc une leçon, celle déjà pour Inaba de ne plus partager le développement et suivi d'un jeu entre deux studios (une partie des développeurs étaient chez Square Enix), tout en reconnaissant que c'est loin d'être l'unique point en cause dans ce titre à la triste carrière.