CD Projekt : 5 nouveau jeux The Witcher en attente, dont une trilogie

Dans un long communiqué qui vient montrer que l'avenir de l'entreprise est au beau fixe, CD Projekt Red a annoncé avoir pas moins de 5 projets actuellement en chantier (6 en comptant l'extension, 8 si on regarde mieux), avec la surprise d'une nouvelle licence dans le lot, allant à l'encontre de propos pas si vieux où la boîte attestait vouloir se consacrer uniquement àet, mais personne ne se plaindra d'avoir du neuf de temps en temps. Surtout avec l'apport d'un nouveau studio à Boston.- Code « Sirius » qui sera aussi bien solo que multijoueur, développé par la team Molasses Flood avec le soutien de CDPR.- Code « Polaris », le fameux nouveau gros RPG de CD Projet Red qui ouvrira la porte à une trilogie dont l'intégralité des épisodes reposeront sur le même moteur : l'équipe compte sortir les 3 jeux en l'espace de 6 ans.- Code « Canis Majoris », qui exploitera des assets de « Polaris » et développé par une équipe externe qui a déjà prêté main-forte à CDPR sur la franchise (Saber Interactive ?).- L'extensionprévue pour 2023.- Nom de code « Orion », une suite à- Nom de code « Hadar », dont les idées ont commencé à être posées en 2021. Rien n'est encore fait, pas même de la pré-production, mais on a déjà une information d'importance : pour la première fois chez CDPR, cette licence sera développée de zéro et appartiendra donc à 100 % à l'entreprise.