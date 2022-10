Jez Corden : le moteur Slipspace est respondable des problèmes du chantier Halo Infinite Jez Corden : le moteur Slipspace est respondable des problèmes du chantier Halo Infinite

C'est au tour de Jez Corden de Windows Central de venir confirmer en partie la grosse rumeur du moment concernant 343 Industries, à savoir l'abandon du moteur maison Slipspace censé être un renouveau technique pour le franchise.



Le journaliste a fait parler ses sources et atteste que le studio devrait bien définitivement adopter l'Unreal Engine 5 pour l'avenir de la franchise Halo, l'actuel moteur étant jugé beaucoup trop difficile à prendre en main, manquant clairement d'outils et responsable de la majorité des problèmes dans le développement de Halo Infinite. Ce n'est donc pas l'efficacité du moteur qui est pointé du doigt, juste tout ce qui touche à sa maîtrise, un défaut qui ne peut plus être accepté à une époque où la concurrence se montre de plus en plus présente, avec un suivi beaucoup plus intense que le précité.



Toujours selon les sources de Jez Corden, le Battle Royale du nom de code « Tatanka » en partenariat avec Certain Affinity tournerait sous Unreal Engine 5, bien qu'on ne puisse pas encore déterminer si ce choix fut validé dès le départ ou si un transfert eut lieu en cours de route.



Reste donc la grande inconnue concernant Halo Infinite. Le développement du mode Forge n'est pas à l'arrêt et la Saison 3 comme la quatrième ne sont aucunement annulés, mais il va être difficile de rester ainsi éternellement (en tout cas avec le moteur Slipspace) quand les plans initiaux étaient d'offrir un contenu partagé avec le mode Battle Royale, un peu comme avec Call of Duty et Warzone.