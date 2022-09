La console Logitech G Cloud confirmée

La rumeur est confirmée pour la « Logitech G Gaming », console portable produite en collaboration entre Logitech et Tencent, avec son écran de même taille que celui de la Switch OLED, avec 1080p/60Hz, accompagné d'une batterie allant jusqu'à 12 heures, de la reconnaissance haptique et de la gyroscopie intégrée.Un produit sous Android qui fonctionnera uniquement grâce au Cloud Gaming, avec la mise en avant des services GeForce Now, du xCloud de Microsoft sans oublier l'accès au Google Play, à Youtube ou encore Steam Link.On aurait pu penser vu l'absence de matos puissant embarqué avoir droit à un tarif bien agressif mais il faudra néanmoins s'accrocher : 349,99$ (299,99$ si vous la prenez en précommande) avec un lancement prévu le 18 octobre aux USA. Aucune information pour le moment concernant l'Europe.