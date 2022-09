UK : The Last of Us, premier sans briller UK : The Last of Us, premier sans briller

GamesIndustry révèle que, faute de concurrence hormis le retour de Jojo's Bizarre Adventure qui n'a pas dû percer sur ce marché, The Last of Us : Part 1 s'est sans problème installé à la première place des ventes physiques au Royaume-Uni pour la semaine qui vient de se terminer.



C'est bien pour lui, mais c'est déjà qualifié de « petite sortie » quand il est pris en comparaison que ce remake graphique a fait deux fois moins que Saints Row à son lancement, qui certes était sorti sur quatre supports (inutile de compter le physique sur PC), mais n'avait pas particulièrement explosé les charts.



A voir le bilan sur l'intégralité des pays, dématérialisé inclus, mais en cas de couac, cela pourrait constituer un petit avertissement pour Sony dans sa politique tarifaire.