Cyberpunk 2077 prend un nouveau RDV

Désormais corrigé de la plupart de ses problèmes et disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series, Cyberpunk 2077 peut enfin s'attarder sur la suite du programme avec l'annonce d'un nouveau Live « Night City Wire » mardi prochain, le 6 septembre, à 17h00.



On sait que nous aurons droit à un nouvel aperçu de la série anime Netflix, mais on espère surtout avoir un premier mot sur la première grosse extension, pourquoi pas du DLC de contenu gratos, et enfin pour la forme une MAJ des ventes (18 millions au dernier rapport datant du début d'année).